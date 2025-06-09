Fransa'da BM Okyanus Konferansı: Dünya Liderleri Nice'te Buluşuyor

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nın üçüncüsü (UNOC3) için bugün Fransa'nın güzel şehri Nice'te bir araya geliyor. 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansa; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve 120'den fazla ülkeden üst düzey yöneticiler katılacak.

Konferans, Kosta Rika ve Fransa'nın eş başkanlığında düzenlenecek ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek. Etkinlikte iklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altındaki okyanusların korunmasına yönelik alınacak önlemler masaya yatırılacak.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, konferansın iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı avlanma ve yasa dışı balıkçılık gibi konularla mücadelede uluslararası okyanus yönetimi için "önemli bir dönüm noktası" teşkil edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, konferansın amacının sivil toplum kuruluşları, bilim çevreleri, özel sektör ve yerel halkı bir araya getirerek okyanusların korunmasını sürdürülebilir kılmak için harekete geçmek olduğu belirtildi.

BM Okyanus Konferansı'nın ilki 2017'de İsveç ve Fiji'nin eş başkanlığında New York'ta, ikincisi ise 2022'de Portekiz ve Kenya'nın liderliğinde Lizbon'da düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı’nın üçüncüsü (UNOC3), Fransa’nın Nice kentinde başladı. Konferansa, üçüncü genel sekreter Li Junhua, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves Robles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölgesel Konseyi Başkanı Renaud Muselier de katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı’nın üçüncüsü (UNOC3), Fransa’nın Nice kentinde başladı. Konferansa, üçüncü genel sekreter Li Junhua, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves Robles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölgesel Konseyi Başkanı Renaud Muselier de katıldı.