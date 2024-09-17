Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Korkunç İtiraf

Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Üzücü Gelişmeler

Fransa, son dönemdeki cinsel istismar davasıyla çalkalanıyor. Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak yıllarca pek çok erkeğin cinsel istismarına maruz bıraktığı iddialarıyla mahkeme karşısına çıktı.

Suçlamaları Kabul Etti

Mahkemede yaptığı açıklamada, tüm suçlamaları kabul eden Pelicot, Avignon kentindeki davanın şu anki seyrinin en önemli anlarından birini yaşıyoruz. Pelicot, “Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler.” diyerek, geçmişteki olayların aile içindeki gizliliğine de dikkat çekti.

Affedilemez Eylemler ve Pişmanlık

Pelicot, “Yaptığım için pişmanım. Affedilemez olsa da af diliyorum.” sözleriyle Gisele Pelicot'un maruz kaldığı durumu değerlendirdi. Çocukluğunda da istismara uğradığını belirten Pelicot, insanları derinden etkileyen bir itirafta bulundu.

Gisele Pelicot'un Tepkisi

Hukuk mücadelesinin bir diğer mağduru Gisele Pelicot ise, “Bay Pelicot'un söylediklerini duymak benim için çok zor.” ifadelerini kullanarak, eşiyle 50 yıl süren birlikteliğinde bu tür bir davranışı aklından dahi geçirmediğini söyledi. Gisele, kimliğinin mahkemede gizli tutulması hakkından vazgeçerek cesaret gösterdi.

Davanın Ülke Gündemindeki Yeri

72 yaşındaki Gisele Pelicot'un, eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin istismarına uğratıldığını ortaya koyan dava, ülke genelinde yoğun tepkilere yol açmış durumda. Davanın seyrini izlemeye devam edeceğiz.