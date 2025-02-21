Fransa'da Cinsel İstismar İddiaları: Katolik Okulundan Bir Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi

Fransa'da Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları

Fransa'da, Notre-Dame de Betharram Katolik Okulu'nda yaşanan şiddet ve cinsel istismar iddialarıyla bağlantılı olarak 1 şüpheli mahkemeye sevk edilmiştir. Başbakan François Bayrou'nun, Eğitim Bakanı olduğu dönemde bu iddiaları göz ardı ettiği öne sürülüyor.

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, bu hafta gözaltına alınan üç eski okul çalışanından biri hakkında soruşturma başlatılmıştır. 59 yaşındaki şüpheli, bir çocuğa yönelik cinsel istismar içeren iki ayrı suç gerekçesiyle Pau Adli Mahkemesi'ne sevk edilmiştir.

Baskı ve Tartışmalar

Başbakan Bayrou, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı olduğu süre zarfında bu okuldaki iddialara dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.

19 Şubat tarihinde, Notre-Dame de Betharram Katolik Okulu'ndaki üç eski çalışan gözaltına alınmış ve bu kişilerin eski öğrencileri tarafından yapılan 112 şikayet üzerine Pau Savcılığı, okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen istismar olaylarıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştır.

Bu olaylar, Fransa'da çocuk istismarı ve cinsel şiddete karşı artan duyarlılığın bir parçası olarak değerlendirilmektedir.