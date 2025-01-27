Fransa'da DİTİB Camisine Domuz Kafası Çizildi: Tepkiler Büyüyor

Fransa'da DİTİB Camisi Hedef Alındı

Fransa’nın Cherbourg kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir caminin kapısına domuz kafası çizildi. Bu vandalizm olayı, bölgedeki toplumsal huzuru olumsuz etkileyen bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

DİTİB'tan Açıklama Geldi

DİTİB Fransa Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kaygı verici eylemi şiddetle kınadıklarını belirtti. Açıklamada, "Huzur kaynağı camimizi hedef alan bu kabul edilemez eylemi şiddetle kınıyoruz. Tüm cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saygı ve insanlık değerlerini savunma konusunda kararlığımızı bir kez daha vurguluyoruz," ifadelerine yer verildi.

Önceki Olaylar

Bu olayın ardından, Fransa'nın Saint-Omer kentinde de geçen hafta DİTİB’e ait caminin önüne tatbikatlarda kullanılan el bombası bırakıldığı belirtilmişti. Bu tür eylemler, toplumda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmakta ve tepkilere yol açmaktadır.