DOLAR
35,73 -0,15%
EURO
37,55 -0,21%
ALTIN
3.146,92 1,06%
BITCOIN
3.595.605,03 4,14%

Fransa'da DİTİB Camisine Domuz Kafası Çizildi: Tepkiler Büyüyor

Cherbourg'daki DİTİB camisinin kapısına domuz kafası çizilmesi, toplumsal huzuru hedef alan bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:27
Fransa'da DİTİB Camisine Domuz Kafası Çizildi: Tepkiler Büyüyor

Fransa'da DİTİB Camisi Hedef Alındı

Fransa’nın Cherbourg kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir caminin kapısına domuz kafası çizildi. Bu vandalizm olayı, bölgedeki toplumsal huzuru olumsuz etkileyen bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

DİTİB'tan Açıklama Geldi

DİTİB Fransa Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kaygı verici eylemi şiddetle kınadıklarını belirtti. Açıklamada, "Huzur kaynağı camimizi hedef alan bu kabul edilemez eylemi şiddetle kınıyoruz. Tüm cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saygı ve insanlık değerlerini savunma konusunda kararlığımızı bir kez daha vurguluyoruz," ifadelerine yer verildi.

Önceki Olaylar

Bu olayın ardından, Fransa'nın Saint-Omer kentinde de geçen hafta DİTİB’e ait caminin önüne tatbikatlarda kullanılan el bombası bırakıldığı belirtilmişti. Bu tür eylemler, toplumda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmakta ve tepkilere yol açmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı
3
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
4
Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi
5
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı
6
Hakkari'de Kadın Kaçırma İddialarına Cevap: 'Kendi Rızasıyla Araca Bindi'
7
TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!