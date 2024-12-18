Fransa'da Ekonomik Kapanmayı Önleyecek Özel Bütçe Tasarısı Kabul Edildi

Fransa, yeni mali yılda ekonomik dar boğaza girmemek için hazırladığı özel bütçe tasarısını parlamentodan geçirdi. Ülkede muhalefetin 2025 bütçesini kabul etmeyerek gensoru önergesiyle hükümeti 4 Aralık'ta düşürmesinin ardından yeni hükümet, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla özel bütçe taslağını sunmaya karar verdi.

Ulusal Mecliste 16 Aralık'ta onaylanan bu tasarı, bugün Senato'da da 345 senatörün oy birliğiyle kabul edildi. Bu oylama ile birlikte tasarının 31 Aralık'tan önce yürürlüğe girmesi kesinlik kazandı.

Fransa'nın merkez sağcı hükümeti, Michel Barnier önderliğinde yürütmüş olduğu 3 aylık görev süresi zarfında bütçe konusunda uzlaşı sağlayamayarak 331 milletvekilinin desteğiyle 4 Aralık'ta düşmüştü. Ülkede son 3 yılda oluşturulan 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık gibi kısa ömürlü hükümetler ile siyasi kriz derinleşti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu krizde sorumlu görülen merkez sağcı Demokrat Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou’yu, 13 Aralık’ta yeni başbakan olarak atamasıyla yeni bir yönetim oluşumunu başlatmış oldu.