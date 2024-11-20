Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu

Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kuruldu

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Mecliste, Fransa-Filistin Dostluk Grubu resmen kuruldu. Bu girişim, Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Manuel Bompard'dan Açıklama

Grubun koordinatörlüğünü üstlenen Manuel Bompard, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim talebimizle Ulusal Meclis nihayet Fransa-Filistin Dostluk Grubunu kurdu. Bu önemli bir adım." dedi. Ayrıca Bompard, Fransa'nın derhal Filistin devletini resmi olarak tanıması gerektiğini vurguladı.

Macron'un Görüşleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Şubat tarihinde Paris'te düzenlenen bir basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, yeni kurulan dostluk grubunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.