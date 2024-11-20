DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,33 0,67%
ALTIN
2.931,57 -0,45%
BITCOIN
3.251.362,53 -1,95%

Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu

Fransız Ulusal Meclisi, Filistin'i destekleyen yeni bir dostluk grubu oluşturdu. Manuel Bompard, bu adımı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:04
Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu

Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kuruldu

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Mecliste, Fransa-Filistin Dostluk Grubu resmen kuruldu. Bu girişim, Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Manuel Bompard'dan Açıklama

Grubun koordinatörlüğünü üstlenen Manuel Bompard, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim talebimizle Ulusal Meclis nihayet Fransa-Filistin Dostluk Grubunu kurdu. Bu önemli bir adım." dedi. Ayrıca Bompard, Fransa'nın derhal Filistin devletini resmi olarak tanıması gerektiğini vurguladı.

Macron'un Görüşleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Şubat tarihinde Paris'te düzenlenen bir basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, yeni kurulan dostluk grubunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti
4
Sakarya'da Çocuklar Filistinli Akranları İçin Tek Yürek Oldu
5
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor: Minye Köyü'ne Baskın
7
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı