Fransa'da genç başbakan: 34 yaşındaki Gabriel Attal, ülkenin yeni lideri oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakanlığa getirdi. Macron, Attal'a yeni hükümeti kurması için talimat verdi. Elysee Sarayı, bu kararı duyurdu.

Fransa'nın en genç başbakanı unvanını Laurent Fabius'tan devralan Attal, 34 yaşında. Attal, başbakan Borne'un istifa etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Macron tarafından başbakan olarak atandı.

Eğitim Bakanlığı görevini Pap Ndiaye'den devralan Attal, hükümetteki en genç isim oldu. Attal, 65 yılın en genç bakanıydı. Attal, laiklik ilkesine uygun olmadığı için abaya giyen öğrencileri yasakladı. Bu karar, büyük tepki çekti.



Danıştay, abaya yasağına ilişkin kararını verdi. 27 Ağustos 2023'te getirilen yasağın hak ve özgürlükleri çiğnediği iddiasıyla Danıştay’a başvurulmuştu. Danıştay, yasağın "özel hayat, ibadet ve eğitim haklarına aykırı olmadığına" karar kıldı.