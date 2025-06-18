Fransa'da IAEE Orta Doğu ve Orta Asya Konferansı İçin Planlama Toplantısı Gerçekleşti

Fransa'da, 4-6 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nın planlama toplantısı yapıldı.

Başkent Paris'teki Kongre Sarayı'nda 15 Haziran'da başlayan 46. IAEE Uluslararası Konferansı devam ediyor. Bu önemli etkinlik, enerji ekonomisi alanındaki liderleri bir araya getirerek sektörün geleceğine yön vermeyi amaçlıyor.

Konferansın son gününde, katılımcılar gündemdeki konuları değerlendirerek, Antalya'daki konferans için yapılacak hazırlıkları ve strategileri tartışacaklar.

Fransa'da, 4-6 Aralık'ta Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nın planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı (EED), IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu konuşma yaptı.

Fransa'da, 4-6 Aralık'ta Antalya'da gerçekleşecek Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nın planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı (EED), IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu konuşma yaptı.