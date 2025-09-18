Fransa'da kemer sıkma protestoları: 58 gözaltı

Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde ülke genelinde 58 kişi gözaltına alındı; Marsilya'da polis müdahalesi ve Eurolinks önünde barikatlar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:55
Fransa'da kemer sıkma protestoları: 58 gözaltı

Fransa'da kemer sıkma protestoları: 58 gözaltı

Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Genel tablo ve gözaltılar

Ulusal basına göre, önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ulaşım, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışanların greve gittiği eylemler ülke genelinde devam ediyor.

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 230 eylem düzenlendiğini ve 11'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Marsilya'daki olaylar

Güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

Ayrıca kentte farklı bir noktada eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle kurdukları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

Siyasi tepkiler

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Retailleau'nun buna ihtiyaç duyduğu için ülkede şiddeti provoke ettiğini savundu. Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)