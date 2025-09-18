Fransa'da kemer sıkma protestoları: 58 gözaltı

Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Genel tablo ve gözaltılar

Ulusal basına göre, önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ulaşım, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışanların greve gittiği eylemler ülke genelinde devam ediyor.

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 230 eylem düzenlendiğini ve 11'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Marsilya'daki olaylar

Güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

Ayrıca kentte farklı bir noktada eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle kurdukları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

Siyasi tepkiler

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Retailleau'nun buna ihtiyaç duyduğu için ülkede şiddeti provoke ettiğini savundu. Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.