Fransa'da Laiklik ve Müslüman Kadınlar Üzerindeki Baskılar Artıyor

Eski İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Başkanı Marwan Muhammed, Fransa'da laiklik kavramının Müslümanların görünürlüğünü bastırmak amacıyla seçici bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Muhammed, "Bugün Fransa'da aşırı sağcı siyasetçiler, doğrudan 'Ülkenize dönün' demek yerine, 'Laikliği yeniden teyit etmeliyiz' diyorlar. Ancak bu kodlanmış dil, artık herkes tarafından anlaşılıyor ve ne ülke içinde ne de uluslararası arenada inandırıcılığını koruyabiliyor." dedi.

Müslüman Kadınların Ötekileştirilmesi

Muhammed, Fransa'da Müslümanlara yönelik baskıların artış gösterdiğini ve bu durumun Avrupa'da insan hakları açısından büyük bir gerileme yarattığını belirtti. "Fransa örneğinde, herkes Müslüman kadınların hedef alındığını ve siyahi, Arap gibi gruplardan kurtulmak istediğini biliyor," şeklinde konuştu.

Başörtüsü Yasağı ve Sosyal Hayat Üzerindeki Etkisi

Muhammed, Fransa'daki okullar ve iş yerlerinde başörtüsü yasaklarının Müslüman kadınların sosyal hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı. "Müslüman kadınlar, bu yasak nedeniyle eğitim, spor ve kültür gibi sosyal alanlarda fırsat eşitliğinden mahrum kalıyorlar. Başörtüsü ise onları dışlamak için bir sembol haline getirildi," dedi.

Kamusal Alanlarda Maruz Kalınan Ayrımcılık

Muhammed, bu kadınların başörtüsü taktıkları için dışlandığını ve katılımlarının engellendiğini de sözlerine ekledi. "Avrupa'da, özellikle Fransa gibi ülkelerde insanlar bu ayrımcı uygulamaları utanç verici bulmakta," ifadelerini kullandı.

Avrupa'da İslamofobi ve Yasaklar

Muhammed, Avrupa'da aşırıcılıkla mücadele politikaları kapsamında camilerin kapatılması gibi yasal tedbirlerin yalnızca aşırı sağcı partileri tatmin etmeyi amaçladığını duyurdu. "Bu önlemler, Müslümanları hedef alan çağdaş ırkçılık biçimlerinin birer parçası," değerlendirmesini yaptı.

Fransa'da Başörtüsü Yasağına Dair Gelişmeler

Fransa'daki parlamentonun üst kanadı olan Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamayı hedefleyen tasarıyı kabul etti. Daha önce de 2004'te kamu okullarında dini simgelerin kullanımını yasaklayan yasalar ve 2010'da burka gibi kıyafetlerin kamu alanlarında giyilmesini yasaklayan uygulamalar yürürlüğe girmişti. Son olarak, geçen yıl "abaya" olarak adlandırılan uzun elbiseler de okullarda yasaklandı.