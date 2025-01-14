Fransa'da Müslüman Öğrencilere Eğitim Desteği Kesiliyor

Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Al-Kindi okul grubuna devlet desteği Eylül 2025'te sona erecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:39
Fransa'da Müslüman Öğrencilere Eğitim Desteği Kesiliyor

Fransa'da Müslüman Öğrencilere Yönelik Eğitim Desteği Kesiliyor

Fransa'da, Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı bir liseye yönelik devlet desteğinin Eylül 2025 itibarıyla kesileceği açıklandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Fabienne Buccio, Lyon yakınlarındaki Decines-Charpieu kentinde bulunan Al-Kindi okul grubunun devletle olan üç ayrı anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

Fransız makamları, yapılan açıklamada söz konusu anlaşmaların, okulun idari, pedagojik ve cumhuriyet değerlerine yönelik ihlaller nedeniyle sona erdirildiğini bildirdi. Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı bu okul grubunda, yaklaşık 620 öğrenci eğitim görüyor.

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