Fransa'da Nikotin Poşetleri 6 Ay Sonra Yasaklanacak

Fransa hükümeti, özellikle gençler arasında yaygınlaşan nikotin poşeti, sakızı ve toplarının üretim ve tüketimini 6 ay sonra yasaklayacağını duyurdu.

Kararın ayrıntıları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; nikotin içeren söz konusu ürünlerin üretimi ve tüketimi 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacak. Kararda, ilaç ürünlerinin muaf tutulacağı belirtildi.

Hükümetin bu adımında, nikotin içeren ürünlerin tüketimine bağlı gençlerde zehirlenme vakalarının giderek artması önemli bir gerekçe olarak gösterildi.

Sivil toplum tepkisi

23 derneğin çatı kuruluşu Tütüne Karşı Birlik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Zafer. Resmileşti: Fransız hükümeti nikotin poşetlerini yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu karar için "2 yıldır mücadele verildiği" ve kararın tütün sektörüne karşı alınan genç nesilleri koruma yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Arka plan

Gençler arasında küçük çay poşetlerine benzeyen ve farklı aromalarda satılan nikotin poşetlerinin kullanımı son dönemde dikkat çekmişti. Haziranda Fransa'da okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesi de yasaklanmıştı.