Fransa'da Özel Bütçe Tasarısı Ulusal Mecliste Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Fransa'da Kapanmayı Önleyecek Özel Bütçe Tasarısı Onaylandı

Fransa'da, Michel Barnier hükümetinin 2025 bütçesi üzerinde uzlaşı sağlayamaması sonucunda, muhalefet tarafından düşürülmesinin ardından özel bütçe tasarısı Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bu tasarının amacı, ülkenin içindeki siyasi çalkantılar nedeniyle kapanmanın önüne geçmektir.

Barnier hükümeti, yalnızca 3 ay hizmet verdikten sonra 4 Aralık’ta düşürülmüş ve normal süreçlerin dışında, 2025 bütçesi üzerinde görüşmeler zora girmiştir. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanmış olan yeni başbakan François Bayrou, yeni bir hükümet kurma görüşmelerine hızla devam ediyor. Ancak mevcut meclis yapısının parçalı yapısı, yeni hükümetin ömrünün de kısa olabileceğini gösteriyor.

Uzlaşı sağlanamaması sebebiyle, bütçenin beklenen zaman diliminde onaylanamaması kaçınılmaz hale geldi. Bu olağandışı durum karşısında, kamu işlerinin aksamaması için özel bütçe tasarısı meclise sunulmuştu. Bu tasarı, 554 sandalyeye sahip mecliste 481 milletvekili tarafından desteklenerek kabul edildi. Ancak tasarının geçerliliği için, Parlamentonun üst kanadı Senato'da da onaylanması gerekmektedir.

Son 3 yıl içinde, Fransa'da farklı dönemlerde 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık hükümet yönetimleri değiştirilmiştir. Macron, bu süreçte siyasi krizin belirleyici ismi olarak öne çıkmakta, Demokrat Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou’yu 13 Aralık’da başbakan olarak atamıştır.

Bu arada, Fransa'nın kamu borçlarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranının bu yıl %112,4'e, 2025’te ise %113,8'e yükselebileceği öngörülmekte. Bu oran, Avrupa Birliği sınırı olan %60’ın neredeyse iki katı düzeyindedir.