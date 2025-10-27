Fransa'da Sabotaj: Lyon-Avignon Tren Seferleri İptal ve Gecikme

Fransa'da Lyon-Avignon Hattında Sabotaj Nedeniyle Sefer Aksamaları

Kablolara Kasıtlı Yangın, Sefer İptalleri ve Gecikmeler

Fransa'da sinyal kablolarında kasıtlı çıkarılan yangın, Lyon-Avignon hızlı tren seferlerinde iptallere yol açtı. Olay, sabah saatlerinden bu yana demiryolu ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, internet sitesinden yaptığı açıklamada yangının sinyal kablosunda çıktığını ve bu nedenle seferlerde aksamalar ile iptaller yaşandığını bildirdi. Etkilenen kabloların onarımı için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SCNF, başkent Paris yönüne hareket edenler dahil Güney-Doğu hattında faaliyet gösteren trenlerin seferlerinin yangın nedeniyle önemli oranda gecikeceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valence istasyonunun güneyindeki sinyal kablolarının "kasıtlı olarak" yakıldığını ve bu "vandallık" hareketinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tabarot, ulaşımın yeniden sağlanması için SCNF ekiplerinin seferber olduğunu vurguladı ve bu sabotaj eyleminin faillerinin ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

