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Fransa'da Sarkozy'nin Telekulak Davasında 1 Yıl Ev Hapsi Kararı Onandı

Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı 'telekulak' davasında 1 yıl ev hapsi cezası, Yargıtay tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:08
Fransa'da Sarkozy'nin Telekulak Davasında 1 Yıl Ev Hapsi Kararı Onandı

Fransa'da Sarkozy'nin Telekulak Davasında Kritik Gelişme

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında aldığı 1 yıl ev hapsi cezasını, Yargıtay tarafından onayladığını öğrendi.

Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bu davada yaptığı itiraza ilişkin nihai kararını açıkladı. Bu karara göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl boyunca seçilme hakkından yararlanamayacak.

Davada Diğer Sanıklar ve Cezalar

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yargılandığı davada, avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert de aynı cezaya çarptırıldı. Herzog, 3 yıl boyunca avukatlık yapmaktan men edildi.

Sarkozy, daha önce başka bir adli soruşturma kapsamında, nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 2014'te dava edilmişti. Bu davada, L'Oreal skandalı ile ilgili yürütülen soruşturma dosyalarına girebilmek için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Nicolas Sarkozy'nin avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı iddia edilmişti.

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