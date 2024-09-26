DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Fransa'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Alarmı

Fransa'nın 6 vilayetinde şiddetli yağışlar sebebiyle sel uyarısı yapıldı. Alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:15
Fransa'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Alarmı

Fransa Genelinde Sel Alarmı

Fransa'nın orta ve doğu kesimlerinde, şiddetli yağışların etkisiyle 6 vilayette sel uyarısı verildi. Ulusal meteoroloji kurumu Meteo France, yapılan açıklamada, Aitor fırtınasının oluşturduğu olumsuz hava koşullarının etkisi altında olmaları nedeniyle uyarıda bulundu.

Etkilenen Vilayetler

Sel uyarısı yapılan vilayetler arasında Ain, Correze, Isere, Jura, Savoie ve Haute-Savoie yer almakta. Bu vilayetlerde büyük miktarda yağışın bir günde görülmesi sebebiyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Rüzgar Uyarıları

Meteo France, saatte 100 kilometreye kadar ulaşabilen rüzgarlar konusunda da uyarıda bulundu. Ayrıca, alarm verilen vilayetler çevresindeki bölgelerde de yağışların görülebileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
7
ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri