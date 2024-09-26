Fransa'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Alarmı

Fransa Genelinde Sel Alarmı

Fransa'nın orta ve doğu kesimlerinde, şiddetli yağışların etkisiyle 6 vilayette sel uyarısı verildi. Ulusal meteoroloji kurumu Meteo France, yapılan açıklamada, Aitor fırtınasının oluşturduğu olumsuz hava koşullarının etkisi altında olmaları nedeniyle uyarıda bulundu.

Etkilenen Vilayetler

Sel uyarısı yapılan vilayetler arasında Ain, Correze, Isere, Jura, Savoie ve Haute-Savoie yer almakta. Bu vilayetlerde büyük miktarda yağışın bir günde görülmesi sebebiyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Rüzgar Uyarıları

Meteo France, saatte 100 kilometreye kadar ulaşabilen rüzgarlar konusunda da uyarıda bulundu. Ayrıca, alarm verilen vilayetler çevresindeki bölgelerde de yağışların görülebileceği belirtiliyor.