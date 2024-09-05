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Fransa'da Yeni Başbakan Michel Barnier Göreve Başladı

Michel Barnier, Cumhurbaşkanı Macron tarafından başbakanlık görevine atandı ve Gabriel Attal'dan devir teslim aldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:30
Fransa'da Yeni Başbakan Michel Barnier Göreve Başladı

Fransa'da Michel Barnier Yeni Başbakan Oldu

Fransa'nın yeni başbakanı Michel Barnier, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atamasıyla göreve başladı. Görevini, önceki Başbakan Gabriel Attal'dan devralan Barnier, düzenlenen devir teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Gabriel Attal'ın Övgü Dolu Sözleri

Attal, Barnier'in Avrupa Birliği bünyesindeki deneyimine ve devlet hizmetlerindeki eşsiz tecrübesine dikkat çekerek, Fransa'nın mevcut siyasi durumuna ilişkin "Fransız siyaseti hasta ama iyileşme mümkün." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Zorlukları ve Barnier'in Vizyonu

Gerek Attal'ın gerekse Barnier'in ortak açıklamalarında, Fransa'nın "ciddi bir dönemde" olduğu belirtilerek, şehirler, mahalleler ve kırsal alanlarda süregelen sorunlara karşı mücadele verme kararlılığı vurgulandı. Barnier, sözden eyleme geçmenin şart olduğunu ifade etti.

Emmanuel Macron'dan Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Attal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Söz konusu geçiş süreci, ülkemizi ileriye taşımak adına önemli bir adımdır" dedi.

Bir Siyasetçi Olarak Michel Barnier

73 yaşındaki Barnier, merkez sağdaki cumhuriyetçi geleneğin temsilcisi olarak geçmişte çeşitli kabinelerde görev yapmış, en son 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği'nin Brexit Başmüzakerecisi olarak görev almıştır.

Fransa, Barnier'in liderliğinde yeni bir döneme girerken, ülkenin karşılaştığı siyasi ve ekonomik zorluklara karşı atılacak adımlar merakla bekleniyor.

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