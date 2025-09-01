Fransa'dan Husilere Sert Kınama: BM Çalışanlarının Keyfi Gözaltıları

Yemen'de BM operasyonları hedef alındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Sana ve Hudeyde illerinde Husiler tarafından Birleşmiş Milletler çalışanlarının keyfi şekilde gözaltına alınması, BM binalarına baskın düzenlenmesi ve kuruluşun mallarına el konulmasını şiddetle kınadı.

Açıklamada bu uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, BM çalışanlarının derhal ve koşulsuz salıverilmesi çağrısı yapıldı.

Fransa, bu eylemlerin Yemen halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların dağıtımını sekteye uğrattığını belirterek, BM'nin ülkedeki faaliyetlerine tam destek verdiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Husilerin kontrolü altındaki bölgede 11 BM çalışanının gözaltına alınmasını şiddetle kınamıştı.