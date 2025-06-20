Fransa'dan İran'a Nükleer Mesaj: Askeri Çözümler Geçersiz

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Askeri Çözümler Geçersiz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın nükleer meselesinin askeri yolla çözülemeyeceğini açıkladı. Cenevre'deki uluslararası toplantıda, İran ile E3 ülkeleri (Fransa, İngiltere ve Almanya) ve AB Yüksek Temsilcisi bir araya geldi.

Cenevre Toplantısında Diyalog Vurgusu

Barrot, Orta Doğu'daki gerilimlerin azaltılması için diplomatik bir yol izlediklerini belirterek, "İran’ın nükleer meselesine kesin bir askeri çözüm olmadığına inanıyoruz" dedi. Barrot, askeri operasyonların sorunu erteleyeceğini ancak çözüme ulaştırmayacağını vurguladı. Ayrıca, bu meselenin yalnızca müzakere yoluyla halledilebileceğini ekledi.

İran’ın Nükleer Programı ve Bölgede Oluşturduğu Tehdit

Barrot, İran'ın nükleer programının "askeri amaçlı" olduğunu savunarak, bunun yalnızca İsrail değil, bütün Avrupalı ülkeler için "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu ifade etti. İran'dan gelen dronlar aracılığıyla Rusya'ya desteğin de kendileri için büyük bir problem olduğuna dikkat çekti.

Çatışma Durumları ve Müzakere İhtiyacı

Barrot, Tahran hükümetinden İsrail ile yaşanan saldırganlık durumunun müzakere edilerek çözülmesi için ABD ile de konuşmaya açık olmasını beklediklerini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda kesin tutum sergilediklerini ifade etti.

Görüşmelerin Devamı Üzerine Mutabakat

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ile görüşmelerin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Nükleer konuların yanı sıra daha geniş kapsamlı konuları da görüşmekte mutabık kaldık" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin bu müzakerelerde yer almasının önemine de vurgu yaptı.

İran'dan Diplomasi Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, E3 ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik saldırıları kınamaması konusunda derin endişe duyduğunu belirtirken, "İran, saldırganlık sona erdiğinde diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazır" dedi. Erakçi, görüşmelerin sürdürülmesi yönündeki isteğini de aktararak, "E3 ve AB ile yeniden buluşmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Cenevre'de İran ile Fransa, İngiltere ve Almanya (E3) dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi arasındaki toplantının ardından Avrupalı temsilciler ortak basın toplantısı düzenledi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy (solda), Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (sol 2), Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, açıklamada bulundu.