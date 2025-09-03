Fransa'dan İsrail'e Çağrı: Lübnan Topraklarının Tamamından Çekilin

Fransa, İsrail'den Lübnan topraklarının tamamından çekilmesini istediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı bildirisi, Mavi Hat boyunca sivillerin güvenliğinin sağlanması için tüm tarafların ateşkese uymasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Karar ve kınama

Açıklamada Fransa'nın 27 Kasım 2024 tarihli karar doğrultusunda İsrail'e çekilme çağrısında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusunun 2 Eylül'de insansız hava araçlarıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bir birliğine ses bombaları attığı olay nedeniyle yönetimi "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

BMGK ve UNIFIL'in rolü

Fransa, bu saldırının, kendi girişimiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 28 Ağustos'ta oybirliğiyle UNIFIL'in görev süresinin "son kez uzatılması" kararının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

Açıklamada, UNIFIL'in Lübnan'ın ve bölgenin istikrarı için hayati rol oynadığı ve BM Barış Gücü askerlerinin ile BM’nin personeli, eşyaları ve binalarının korunmasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Metinde ayrıca, "UNIFIL görevini tam anlamıyla yerine getirebilmeli ve özgürce hareket edebilmeli. Bu zorlu zamanda Fransa, UNIFIL personelinin cesaretini, profesyonelliğini ve seferberliğini takdir ediyor."

UNIFIL'den açıklama

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde dün yol temizleme çalışması sırasında barış gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığı ve bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğu bildirildi.