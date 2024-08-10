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Fransa'dan İsrail'e Gazze Okul Saldırısı Tepkisi

Fransa, Gazze'deki okul saldırısını kınayarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:53
Fransa'dan İsrail'e Gazze Okul Saldırısı Tepkisi

Fransa'nın Gazze'deki Okul Saldırısına Tepkisi

Fransa, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtildi. "Haftalardır eğitim binaları sürekli hedef alındı ve bu durumda ciddi sayıda sivil kayıp yaşandı." denildi.

Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılması Çağrısı

Açıklamada, Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin barındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda, sabah namazı sırasında en az 100 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası cesetlerin parçalandığını ve yanmış durumda olduğunu bildirirken, sivil savunma ekiplerinin bu durumla başa çıkmakta zorlandığı ifade edildi.

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