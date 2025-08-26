Fransa'dan Kushner'in Antisemitizm Eleştirisine Sert Tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yetersizlikle suçlayan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'e yönelik tepkisini açıkladı.

Barrot'un tepki ve görüşmeleri

Barrot, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda Kushner'in Macron'u eleştiren açıklamalarını değerlendirdi. Kushner'in sözlerini haksız ve yersiz olarak nitelendiren bakan, Kushner'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına rağmen bakanlığa gelmediğini doğruladı.

Bakan, Kushner'in yerine ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nin iki numarasının bakanlığa geldiğini belirtti ve şu ifadeyi vurguladı: Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Barrot, sözlerinin haksız olduğunu, çünkü çok az sayıda ülkenin Fransa kadar radikal biçimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Gelecek günlerde Kushner ile tekrar bir araya gelerek bu mesajları iletme fırsatı bulacağını ifade eden Barrot, bakanlığa geldiği ilk gün uluslararası bir Yahudi karşıtlığına karşı etkinliğe başkanlık ettiğini hatırlattı ve Fransa'nın hem içerde hem de uluslararası arenada bu konuyla aktif şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

Filistin tanıma vaadi ve Gazze eleştirisi

Barrot, daha önce Cumhurbaşkanı Macron'un duyurduğu gibi Fransa'nın Filistin devletini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce eylül ayında tanıyacağını yineledi.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin eleştirisine Barrot, bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın, İsrail hükümetine yönelik baskının artması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Tel Aviv yönetiminin uygulamalarının İsrail içindeki sivil toplum tarafından da kınandığını belirtti.

Kushner'in mektubu ve Diplomatik çağrı

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Wall Street Journal'da yayımlanan Macron'a hitaben yazdığı mektubunda Fransa'daki antisemitizmin dramatik biçimde arttığını ve Fransız hükümetinin bununla mücadelede yeterli adımlar atmadığını ifade etmişti.

Kushner, mektubunda 7 Ekim 2023'ten bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı bir şiddet ve sindirme kampanyası olduğunu ve Fransa'da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kushner'in iddialarını kabul etmeyerek bu ifadeleri kabul edilemez ilan etti. Bakanlık, Kushner'in sözlerinin 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek kendisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve açıklamada Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir denildi.

Not

Charles Kushner, Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'ın babasıdır.