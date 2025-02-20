Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Uyarı: Ticaret Savaşında ABD'nin Kayıpları Olacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşı içine girmesi halinde kaybedeceği çok şey olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu durumun uluslararası ticaretin dengesini bozabileceğine dikkat çekti.

Ticaret Savaşının Etkileri

Açıklamada, ABD'nin Avrupa’yla olan ticaret ilişkilerinin sadece ekonomik boyutla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda siyasi ve sosyal sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Bakanlık, yeni bir ticaret savaşının doğuracağı olumsuz etkilerin, dünya genelindeki birçok ülkeyle ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Fransa, uzun vadede sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret anlaşmalarının önemine vurgu yaparak, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. ABD’nin bu tür bir politika izlemesi durumunda yalnızca Avrupa ile değil, birçok ülkede güven kaybedeceğini ifade etti.