Fransa, Fas’a 781 Milyon Avro Krediyle 18 Hızlı Tren Satın Alacak

Fransa, Fas'a 18 hızlı tren alımı için 781 milyon avro kredi sağladı; proje sürdürülebilir ulaşım iş birliğinin örneği olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:55
Fransa, Fas’a 781 Milyon Avro Krediyle 18 Hızlı Tren Satın Alacak

Fransa’nın Rabat Büyükelçiliği, Paris’in Fas’a 18 hızlı tren satın alması için 781 milyon avro kredi sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Fransız Alstom şirketi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımın, Fas ile Fransa arasındaki sürdürülebilir ulaşım iş birliğinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, yeni hızlı trenlerin Daru’l Beyda (Kazablanka) ile Marakeş arasındaki yüksek hızlı tren hattının genişletilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Fas’ın Hızlı Tren Ağına Yatırımı

Kasım 2018’de Fas, Tanca ile Kazablanka arasında hizmet veren “Burak” adlı ilk hızlı tren projesini hayata geçirmişti. Ayrıca, Fas, 2025 Afrika Kupası ve 2030 Dünya Kupası organizasyonları öncesinde hızlı tren ağını genişletmeyi amaçlıyor.

Rabat yönetimi, gelecek yıllarda demiryolu sektörüne toplam 8,7 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımın bir parçası olarak, 1300 kilometrelik yeni hızlı tren hattı ve 3300 kilometrelik normal tren hattı inşa edilerek, demiryolu ile bağlantılı şehir sayısının 23’ten 43’e çıkarılması öngörülüyor.

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