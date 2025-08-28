Fransa, Filistin'i Tanıdıktan Sonra Ramallah'ta Büyükelçilik Açmayı Değerlendiriyor

Macron'un Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein'ten Kanal 12'ye Önemli Açıklamalar

Fransa yönetiminin Filistin devletini tanımasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde büyükelçilik açma olasılığı gündeme geldi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan Emmanuel Macron'un İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, Paris'in tanıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bronchtein, 'Bağımsız Filistin devleti olmuş olsaydı 7 Ekim'in yaşanmayacağı' yorumunda bulunarak, Filistin devletinin İsrail'in çıkarına olduğu değerlendirmesini paylaştı.

Ülkesinin gelecek ay Filistin'i tanımayı planladığını anımsatan Bronchtein, bu adımın ardından Fransa'nın Ramallah'ta büyükelçilik açmayı gözden geçirdiğini ifade etti.

Bronchtein, İsrail'in Gazze kentini işgal planına da değinerek Paris'in bunu engellemeye çalıştığını kaydetti. Temsilci, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi halinde 'İsrail'in uluslararası toplumdan güçlü bir direnişle karşı karşıya kalacağını' savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.