Fransa, Gazze'deki Sivil Saldırıları Kınadı

Fransa, Gaza'daki Gelişmeleri Kınadı

Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde, 'güvenli' olduğu ifade edilen El-Mevasi bölgesindeki sivillere yönelik saldırısını sert bir dille kınadı. Bu saldırının, bölgede yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı çadırlara gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İsrail'in Saldırısının Sonuçları

Fransa Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak, "Han Yunus'taki saldırı hakkında yorumunuz var mı?" sorusuna verdiği yazılı yanıtta, "Fransa, İsrail tarafından 'güvenli' olarak belirlenmiş olan Han Yunus’a yakın El-Mevasi bölgesinde 9 Eylül'de yaşanan saldırıyı kınıyor," ifadesine yer verdi.

Sivil Can Kayıpları Artıyor

Açıklamada, bu saldırının çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı ve Gazze'deki can kayıplarının felaket seviyelerine ulaştığını vurguladı. Fransa, uluslararası insani hukukun gerekliliklerine uyulması gerektiğini hatırlatarak, "İsrail, bölgedeki sivil halkın güvenliğini sağlamak adına her türlü önlemi almalısın," şeklinde bir çağrıda bulundu.

Ateşkes Talebi

İsrail'e, uluslararası insani hukuku, özellikle de "orantılılık ve ayrım ilkeleri" çerçevesinde uyulması gerektiği yine vurgulandı. Fransa, Gazze'deki acil insani durumu göz önünde bulundurarak, bölgede bir ateşkes talep ettiklerini de açıkladı. İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlediği üç füze saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.