Fransa İçişleri Bakanı'ndan Başörtüsü Yasağı Talebi: Veli ve Öğrencilere Uygulanmalı

Fransa İçişleri Bakanı'ndan Tartışmalı Başörtüsü Yasağı Açıklaması

Fransa'da eğitim kurumlarında mevcut başörtüsü ve abaya yasağına ek olarak, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, öğrencilere eşlik eden velilerin de başörtüsü takmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde uygulanan kısa süreli yasağın yeniden tartışma konusu haline geldiğini belirten Retailleau, bu düzenlemenin laikliğin yaygınlaştırılması için gerekli olduğunu vurguladı.

İlk Yıllarda Başlatılan Tartışmalar Yeniden Alevlendi

Parisien gazetesine verdiği röportajda Retailleau, okula refakat edenlerin de başörtüsü takmaması gerektiğini dile getirdi. Okul gezilerini “okul sınırları kapsamına” aldığını söyleyen bakan, başörtüsünün yalnızca bir giysi değil, aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğinin bir sembolü olduğunu savundu.

Retailleau'nun açıklamaları, Fransa'daki muhalefet tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Antoine Léaument, Retailleau'nun gerçek amacının başörtüsü takan kadınların yükseköğrenim görmesini engellemek olduğunu belirtti.

Geçmişteki Yasağının Arka Planı

Retailleau, bu konuya 2021 yılında da değinmişti ve okula çocuklarını getiren annelerin başörtüsü takmasının yasaklanmasına yönelik düzenlemeyi desteklemişti. Ancak, senatoda kabul edilen yasa teklifi, Ulusal Meclis tarafından reddedilmişti.

Fransa’da başörtüsü yasağı, 2004 yılında tüm kamu okullarında başlatıldı ve 2010 yılında yüzü tamamen örten kıyafetlerle ilgili ek yasaklar getirildi. En son olarak, 2022 yılı itibarıyla abaya kıyafeti de dini sembol olarak değerlendirilerek yasaklandı.