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Fransa, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Fırlatmasını Şiddetle Kınadı

Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını kınayarak BMGK kararlarının ihlal edildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:44
Fransa, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Fırlatmasını Şiddetle Kınadı

Fransa'dan Kuzey Kore'ye Sert Tepki

Fransa, Kuzey Kore'nin orta menzilli balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yeniden ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Dayanışma Mesajı ve İstikrar Çağrısı

Açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına karşılık Japonya ve Güney Kore ile dayanışma mesajı verildi. Kuzey Kore'nin bu eylemleri, uluslararası güvenliği tehdit eden istikrarsızlaştırıcı faaliyetler olarak nitelendirildi.

Fransa, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket ederek nükleer ve balistik programlarını tamamen geri dönüşsüz olarak terk etmesi gerektiğini vurguladı. Ülke, bu bağlamda müzakere masasına dönmesi için çağrıda bulundu.

Güney Kore'den Ek Bilgiler

Dün Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde hipersonik olduğuna inanılan bir füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin yerel saatle 12.00'de pyongyang'dan fırlatıldığı ve yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğü ifade edildi.

Son olarak, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin 5 Kasım 2024 tarihinde de Japon Denizi'ne yönelik birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığına dair bilgileri aktardığı bildirildi.

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