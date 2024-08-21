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Fransa, M Çiçeği Virüsüne Karşı 100 Bin Doz Aşı Gönderme Sözü Verdi

Fransa, M çiçeği virüsü nedeniyle zor durumda kalan Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı sağlamayı taahhüt etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:20
Fransa, M Çiçeği Virüsüne Karşı 100 Bin Doz Aşı Gönderme Sözü Verdi

Fransa'dan M Çiçeği Virüsüne Mücadele İçin Destek

Fransa, M çiçeği (mpox) virüsünün etkilediği Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı sağlama taahhüdünde bulundu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ülkede M çiçeği virüsüne karşı toplamda 232 aşı merkezi açıldığını ve en çok etkilenen ülkelere 100 bin doz aşının gönderileceğini duyurdu. Attal, Fransız sağlık sisteminin virüse karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Aşının Dağıtımı Hakkında Bilgi

Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, sağlanacak aşıların Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla virüsten en çok etkilenen ülkelere ulaştırılacağını belirtti. Ayrıca, Fransa'da şu ana kadar M çiçeği virüsüne dair herhangi bir vakaya rastlanmadığını ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği, M çiçeği virüsünden etkilenen Afrika ülkelerine yaklaşık 200 bin doz aşı bağışladığını açıklamıştı.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgi

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait bir virüs olup, maymun çiçeği hastalığına neden olmaktadır. Hastalığın başlıca belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alır. Bulaşmanın en yaygın yolları arasında, enfekte hayvanlar veya bireylerden oluşan temas, vücut sıvılarıyla direkt temas ve ciltten ciltteki döküntülere dokunmak bulunmaktadır.

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