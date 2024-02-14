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Fransa'nın Eski Cumhurbaşbakanı hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:22
Fransa'nın Eski Cumhurbaşbakanı hapis cezasına çarptırıldı

2012’de cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman kullandığı için mahkeme karşısına çıkan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, suçlu bulunarak cezalandırıldı. Sarkozy, 6 ayı ertelenmiş olmak üzere 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2007-2012 arasında Fransa’nın Cumhurbaşkan olan Sarkozy’nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor. Fransız-Lübnanlı Takieddine’nin de 2006’nın sonlarında Libya’dan Sarkozy’ye 5 milyon euro taşıdığı ileri sürülüyor.

2013’te başlatılan ön soruşturma sonucu Sarkozy, 21 Mart 2018’de Paris’te tutuklanmış, daha sonra “Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme” suçlamasıyla yargılanmıştı. İş insanı Takieddine de başta Sarkozy’nin Libya’dan para aldığını iddia etmiş, ancak 2020’de bilinmeyen bir sebeple ifadesini geri çekmiş ve tersini söylemişti.

Takieddine’in Sarkozy hakkındaki suçlamalarını geri alması için Sarkozy’nin 8 kişilik bir ekip kurduğu iddia ediliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanının bu iş için 608 bin euro harcadığı öne sürülüyor.

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