Fransa'nın Güneyinde Kırmızı Alarm: Şiddetli Yağış ve Sel Etkili

Fransa'nın Güneyinde Kırmızı Alarm Durumu

Fransa'nın güneyinde meydana gelen şiddetli yağış ve sel olayları nedeniyle 6 ilde "kırmızı alarm" ilan edildi. Hava koşullarının olumsuz etkileri, özellikle tren seferlerinde aksamalara yol açarak, bölge halkını endişelendiriyor.

Meteoroloji Uyarıları ve Alınan Önlemler

Ulusal meteoroloji kurumu Meteo France, değişen hava koşulları nedeniyle 20 vilayette "turuncu alarm" da verildiğini açıkladı. Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, X platformunda yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki kötü hava şartlarının "eşi benzeri görülmediğini" vurguladı.

Bakan Pannier-Runacher, bu durumdaki yurttaşları, güvenlik talimatlarına harfiyen uymaları konusunda bilgilendirerek, önemli bir kriz masası kurulacağını belirtti.

Tren Seferlerinde Aksamalar

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, meteorolojik uyarılar sonrası bazı bölgelerde tren seferlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu. Özellikle Oksitanya bölgesinde; Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac ve Toulouse-Mazamet hatlarında seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Selin Etkileri ve Görüntüler

Haute-Loire bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle, sosyal medyada ineklerin sele kapıldığı anların görüntüleri dolaşımda. Ayrıca Rive-de-Gier kentinde birçok aracın su altında kaldığı gözlemlendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Annonay kentinde su baskını nedeniyle okul ve kreşlerdeki çocukların tahliyesi gerçekleştirildi, ayrıca kentteki bir bakım evinin zemin katı da sular altında kaldı.