DOLAR
34,12 0,09%
EURO
37,02 0,26%
ALTIN
2.950,12 -0,51%
BITCOIN
2.298.351,9 0,48%

Fransa'nın Güneyinde Kırmızı Alarm: Şiddetli Yağış ve Sel Etkili

Fransa'nın güneyinde 6 ilde 'kırmızı alarm' verildi. Hava koşulları tren seferlerini aksattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:59
Fransa'nın Güneyinde Kırmızı Alarm: Şiddetli Yağış ve Sel Etkili

Fransa'nın Güneyinde Kırmızı Alarm Durumu

Fransa'nın güneyinde meydana gelen şiddetli yağış ve sel olayları nedeniyle 6 ilde "kırmızı alarm" ilan edildi. Hava koşullarının olumsuz etkileri, özellikle tren seferlerinde aksamalara yol açarak, bölge halkını endişelendiriyor.

Meteoroloji Uyarıları ve Alınan Önlemler

Ulusal meteoroloji kurumu Meteo France, değişen hava koşulları nedeniyle 20 vilayette "turuncu alarm" da verildiğini açıkladı. Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, X platformunda yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki kötü hava şartlarının "eşi benzeri görülmediğini" vurguladı.

Bakan Pannier-Runacher, bu durumdaki yurttaşları, güvenlik talimatlarına harfiyen uymaları konusunda bilgilendirerek, önemli bir kriz masası kurulacağını belirtti.

Tren Seferlerinde Aksamalar

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, meteorolojik uyarılar sonrası bazı bölgelerde tren seferlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu. Özellikle Oksitanya bölgesinde; Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac ve Toulouse-Mazamet hatlarında seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Selin Etkileri ve Görüntüler

Haute-Loire bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle, sosyal medyada ineklerin sele kapıldığı anların görüntüleri dolaşımda. Ayrıca Rive-de-Gier kentinde birçok aracın su altında kaldığı gözlemlendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Annonay kentinde su baskını nedeniyle okul ve kreşlerdeki çocukların tahliyesi gerçekleştirildi, ayrıca kentteki bir bakım evinin zemin katı da sular altında kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda
2
Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı
3
Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Kosova'daki Türkçe Yayıncılığa Destek
5
Ailede Sorumluluk Bilinci: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Önemli Mesajlar
6
Autovan Otomotiv Fuarı Van'da Kapılarını Açtı
7
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL