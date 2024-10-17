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Fransa'nın İsrail'e Desteği: EuroPalestine Derneği Başkanı Zemor'un Açıklamaları

EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Fransa'nın İsrail'e verdiği desteği eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:53
Fransa'nın İsrail'e Desteği: EuroPalestine Derneği Başkanı Zemor'un Açıklamaları

Fransa'nın İsrail'e Koşulsuz Desteği

EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Fransa'nın İsrail'e koşulsuz destek vererek bu ülkenin Filistinlilere karşı işlediği suçlara ortaklık ettiğini ifade etti. Zemor, Gazze'deki katliamın başından itibaren Fransız hükümetinin İsrail'e sürekli destek sağladığını vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesine Başvuru

Zemor, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer hükümet yetkililerinin, Gazze'deki suçlara ortaklık etmekle suçlandığını belirtti. EuroPalestine olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptıkları başvurunun yalnızca sembolik bir adım olmadığını, aynı zamanda Macron ve hükümetinin Roma Antlaşması'nın imzacısı olarak yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham ettiklerini ifade etti.

Fransa'nın Askeri Desteği

Zemor ayrıca, Fransa'nın İsrail'e askeri desteğine dikkat çekerek, Fransa ordusunun İsrail ordusundaki ikinci en büyük yabancı birlik olduğuna vurgu yaptı. 4 bin 185 Fransız askerin bu süreçte yer aldığını belirten Zemor, bu durumun İsrail'in işlediği suçlara ortaklık anlamına geldiğini dile getirdi.

Beyanda Bulunulan Suçlamalar

EuroPalestine Derneği, 15 Ekim'de, Macron ve bazı Fransız politikacılar hakkında, Gazze'de yaşanan savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla ilgili olarak UCM'ye suçlama başvurusu yapmıştı. Başvuruda, bu suçların işlenmesine destek sağladıkları iddia edildi ve Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerinin ihlal edildiği ifade edildi.

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