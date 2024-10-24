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Fransa'nın İsrail Saldırılarıyla İlgili Tutumu Eleştirildi

Fransa'daki iki kamu kurumu, ülkenin İsrail'in saldırılarına karşı tutumunu eleştirdi ve değişim talep etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:53
Fransa'nın İsrail Saldırılarıyla İlgili Tutumu Eleştirildi

Fransa'nın Tutumu Eleştiriye Maruz Kaldı

Fransa'nın İsrail'in Orta Doğu'daki Gazze ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin tutumu, iki kamu kuruluşu tarafından sert bir dille eleştirildi. Le Monde gazetesinin haberine göre, bu eleştiriler, Expertise France ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Beyrut Ofisi çalışanları tarafından gündeme getirildi.

Mektuplarla Seslerini Duyurdular

Paris'te "Lübnan Halkına ve Egemenliğine Destek" konulu bir konferans öncesinde, çalışanlar yönetimlerine iki ayrı mektup göndermiştir. Bu mektuplarda, Fransa'nın, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı gösterdiği tutum sert bir şekilde eleştirilmiştir.

Expertise France'dan 110 çalışan, Genel Müdür Jeremie Pellet'e yazdıkları mektupta, İsrailli kurumlarla yapılan işbirliği projelerinin askıya alınmasını talep etmiştir. Mektupta, Fransa'nın, Filistin halkının çektiği acılara dikkat çekmeden sadece İsrail'in "müdafaa etme hakkı" vurgusunu ön plana çıkarması eleştirilmiştir. Bu yaklaşımın Fransa'nın uluslararası imajını olumsuz etkilediği vurgulanmıştır.

Ateşkes ve Filistin'in Tanınması Talepleri

Mektup, Fransa'nın daha kesin bir tutum almasını ve sivil ölümlerinin artması karşısında derhal harekete geçilmesini talep etmiştir. Ayrıca, Filistin devleti için resmi tanıma çağrısında bulunulmuş ve Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle ilgili şikayetlerde bulunmasını istemiştir.

Öte yandan, AFD Beyrut Ofisi çalışanları da AFD Başkanı Rémy Rioux'e bir mektup göndererek, Fransız diplomasisinin bu bölgede ikili standartlar uyguladığını dile getirmiştir. Mektupta, "Ülkemizin yanması ve halkımızın katledilmesi karşısında, yalnızca İsraillilerin kendilerini savunma hakkını savunan bir ülkenin çıkarları için çalışmak zorundayız" ifadesi dikkat çekmiştir. Fransa'nın bölgede ateşkes çağrısını desteklediği belirtilmiştir.

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