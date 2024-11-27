Fransa'nın Netanyahu'ya yönelik çelişkili UCM açıklamaları

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için verilen tutuklama emriyle ilgili olarak çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce, uluslararası hukukta üzerine düşen yükümlülükleri uygulayacaklarını duyuran Fransa, son günlerde açıklamalarında belirgin bir değişiklik gösterdi.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Fransa, her zamanki gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." ifadelerini kullanmıştı. Ancak, bugün Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot tarafından yapılan açıklamalar, Barnier'nin sözleriyle çelişti. Barrot, France Info yayınına katılarak, "Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak." dedi ve Roma Statüsü'ne atıfta bulunarak, bazı liderlerin dokunulmazlıklarının da söz konusu olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklaması, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirileceğini vurgulamakla beraber, UCM'nin tutuklama emriyle ilgili atılacak adımlar konusunda belirsizlik yarattı. Açıklamada, "Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve diğer bakanlar için geçerli ve UCM tarafından tutuklama talepleri dikkate alınmalı." ifadeleri yer aldı.

Fransa'nın UCM'nin tutuklama emrine yönelik söylem değişikliği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Netanyahu arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından dikkat çekti. RMC radyosunun edindiği bilgilere göre, Netanyahu, görüşmede Fransa'dan UCM kararını uygulamamasını talep etti.

Fransa'nın açıklamaları, muhalefetin tepkisini çekti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden Thomas Portes sosyal medya paylaşımında, "Fransa, kendisini utançla kaplıyor. Soykırım işleyen bir savaş suçlusu için herhangi bir dokunulmazlık yok." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fransa, UCM'nin Vladimir Putin hakkında verdiği tutuklama emrine tam destek vermişti. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların herhangi bir sorumlusunun, unvanı ne olursa olsun, adaletten kaçmamalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.