Fransa, Paris'te AB Liderleri Güvenlik Zirvesini Açıklıyor

Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te Avrupa liderlerinin katılımıyla güvenlik zirvesi düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:26
Fransa, Paris'te AB Liderleri Güvenlik Zirvesini Açıklıyor

Fransa, Güvenlik Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde yarın Paris'te Avrupa liderlerinin katılacağı güvenlik zirvesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zirve Detayları

Başkent Paris'de yapılacak zirveye dair bilgiler dün medyada yer almaya başlamıştı. Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu durumu doğruladı. Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." şeklinde konuştu.

Birlik Mesajı

Barrot, Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına dikkat çekerek, "Avrupa'da Kovid döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Barış Müzakereleri

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ile ilgili ise Barrot, kararın yalnızca Ukraynalıların verebileceğini vurguladı. Bu karar alınana kadar Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını da ifade etti.

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