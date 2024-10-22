Fransa, Şengen Ülkeleriyle Sınır Kontrollerini Uzatmayı Planlıyor

Fransa'nın Sınır Kontrolü Uzatma Talebi

Fransa, Şengen Bölgesi'nde yer alan 6 ülkeye yönelik iç sınır kontrollerinin 30 Nisan 2025'e kadar sürdürülmesini talep etti. Bu ülkelere Belçika, İspanya, Lüksemburg, İsviçre, Almanya ve İtalya dahildir.

Güvenlik Endişeleri ve Terör Tehditleri

Yaklaşık 10 yıldır devam eden bu kontroller, terör tehditleri ve düzensiz göçle ilgili endişeler nedeniyle 6 ay daha uzatılmak isteniyor. Fransa hükümeti, daha önce 31 Ekim'de sona ereceği belirtilen güvenlik önlemlerinin devamını talep etti.

2024 Paris Olimpiyatları'nın ev sahipliğini üstlenecek olan Fransa, bu süreçte 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında da sınır kontrolleri gerçekleştirecek.

Tarihsel Bağlam ve Geçici Kontroller

Fransa, 2015 yılında Paris'teki terör saldırılarının ardından Şengen Bölgesi'nde sınır kontrollerine başlamış ve bu önlemleri zamanla uzatmıştır. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçici sınır kontrollerine izin verse de bu uygulamanın süresini 6 ay ile sınırlı tutmaktadır. Ancak birçok üye devlet, farklı gerekçelerle bu süreyi uzatmaya devam etmektedir.

Fransa'nın başkenti Paris ile Saint-Denis'te 13 Kasım 2015'te gerçekleşen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştır. Bu saldırılar, terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmiştir.

Şengen Bölgesi Nedir?

Şengen Bölgesi, Lüksemburg'un Schengen kasabasında 14 Haziran 1985'te imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile oluşturulmuştur. Mevcut durumda, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Hırvatistan bu bölgede yer almaktadır. Normal şartlarda, bu 27 ülke arasında sınır kontrolleri uygulanmamaktadır.