Fransa Süper Kupa Maçı Katar'da: PSG ile Monaco Karşılaşacak

Fransa Süper Kupa Maçı 2025’te Katar’da

Fransa'nın futbol heyecanı Katar'a taşınıyor. Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Fransa Kupası sahibi Monaco arasında düzenlenecek olan Fransa Süper Kupa (Trophée des Champions) maçı, 5 Ocak 2025 tarihinde başkent Doha’daki Stat 974’te gerçekleştirilecek.

İki Takım Kupa İçin Mücadele Edecek

30. Fransa Süper Kupa'sını kazanma mücadelesi verecek olan iki ekip, maç saat 19.30'da (TSİ) başlayacak. Bu organizasyon, Katar Yerel Organizasyon Komitesi'nin desteği ve Visit Qatar’ın isim sponsorluğunda gerçekleşecek.

PSG'nin Geçmiş Rekoru

Geçtiğimiz sezon Parc des Princes Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında Toulouse'u 2-0 mağlup eden PSG, bu başarıyla birlikte kupayı 12. kez kazanmayı başarmıştı. Öte yandan Monaco, daha önce bu prestigelı turnuvada 4 kez şampiyonluk yaşamıştı.

İki Takımın Ligi Mücadelesi

Aynı tarihteki bir diğer önemli gelişme ise iki takım arasında planlanan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) karşılaşmasının 18 Aralık'ta yapılacak olması. Bu maç, lig heyecanı için başka bir dönüm noktası olacak.

974 Stadyumu: Tarih ve Mimari

Dünya Kupası’nın en dikkat çekici stadyumlarından biri olan 974 Stadyumu, Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenilerek 974 konteynerden inşa edilmiştir. 40,000 kişilik kapasiteye sahip bu stadyum, 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı. Sökülebilir özellikteki bu tesis, organizasyon tarihinin ilk sökülebilir stadyumu olarak kayıtlara geçmiştir. Doha'nın merkezinin 10 kilometre doğusunda inşa edilen stadyumun adı, hem Katar'ın uluslararası arama kodunu hem de inşaat aşamasında kullanılan konteyner sayısını temsil ediyor.