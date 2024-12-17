Fransa, Suriye'de 'Çoğulcu' Geçişin Destekçisi Olduğunu Açıkladı

Fransa, Suriye'deki Barışçıl Geçişi Destekliyor

Fransa, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 'çoğulcu' bir Suriye için kararlılığını yineledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu durumun net bir göstergesi olarak, Suriye halkının yanında olma ve destek verme isteğini ortaya koymak amacıyla başkent Şam'a 12 yıl sonra ilk diplomatik heyetini göndermiştir.

Suriye'de Barışçıl Siyasi Geçiş Beklentileri

Heyet, Suriye'deki geçici yönetimin bir temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmede, halkın tüm unsurlarını temsil eden, haklara saygı gösteren ve etnik ile dini azınlıkları koruyan bir siyasi geçiş sürecinin önemini vurguladı. Ayrıca, devletin kurumlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, barışçıl bir geçiş süreci talep etti.

Güvenlik ve Terörle Mücadele Vurgusu

Fransa'nın heyeti, ülkenin toplu güvenliğinin garanti altına alınmasına dikkat çekeceklerini belirtti. Bu güvenliğin, terör örgütü DEAŞ ve diğer terörist gruplarlo mücadele etmekle birlikte, Esed rejiminin kimyasal silahlarının yayılmasını önlemekten geçtiği ifade edildi. Fransa, Suriye'deki katkılarını bu kriterlere göre belirleyeceklerini duyurdu.

Fransa'nın Diplomatik Yüzünü Yeniden Gösteriyor

Fransız heyet, 2012'den bu yana kapalı olan Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Bu sabah, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımda, Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'nde ilk kez Fransız bayrağının göndere çekildiği belirtildi.

Sağlık Desteği ve Sivil Toplum ile İlişkiler

Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean François Guillaume, bölgede görüştüğü Suriyeli sivil toplum kuruluşlarına, ülkesinin Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulanlara sağlık konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adımlar, Fransa'nın Suriye'nin geleceği için olumlu bir katkı sağlamak adına attığı önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.