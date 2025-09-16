Fransa Suriye Kamplarından 10 Çocuk ve 3 Anneyi Geri Getirdi

Operasyonla getirilenler sosyal hizmetlere ve yargıya teslim edildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 10 Fransız çocuğu ile 3 anneyi kendi topraklarına getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, operasyona ilişkin olarak getirilen 10 çocuğun sosyal hizmetlere, getirilen 3 kadının ise ilgili yargı makamlarına teslim edildiği ifade edildi.

Fransız İçişleri Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre, 250'si kadın olmak üzere 650'den fazla Fransız, terör örgütleri Nusra Cephesi ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye ve Irak'a gitmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan DEAŞ üyesi Fransızlara ilişkin olarak şu ifadeyi kullanmıştı: "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır."

Yetkililer, operasyonun diğer ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.