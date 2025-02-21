Fransa, Türkiye’ye Meteor Füze Satışı Üzerine 'Bizim Rolümüz Yok' Dedi

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Türkiye'ye Meteor füze satışı konusunda ülkesinin bir rolü olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:22
Fransa, Türkiye’ye Meteor Füze Satışı Üzerine 'Bizim Rolümüz Yok' Dedi

Fransa'dan Türkiye'ye Meteor Füzesi Satışıyla İlgili Açıklama

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Yunanistan'ın müdahalesine rağmen Türkiye'ye yapılacak olan Meteor füze satışında ülkesinin bir rolü olmadığını belirtti. Lecornu, bu konuyu Ulusal Meclis Savunma Komisyonu oturumunda ele aldı.

Kontrolün Dışında

Lecornu, İngiltere ve Türkiye arasında devam eden müzakereler hakkında kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verirken, "İngiltere'nin silah ihracatı üzerinde kontrolümüz yok," dedi. Ayrıca, Türkiye'ye Eurofighter zamanında satmasıyla ilgili soruları yanıtlayarak, ülkesinin bu konuda herhangi bir rolü bulunmadığını vurguladı. Lecornu, "Fransa'nın Yunanistan'a Rafael savaş uçakları sattığını" hatırlattı.

Diplomasi Ön Planda

Yunanistan'ın Türkiye'ye yapılabilecek Meteor füze satışına yönelik kaygılarını değerlendiren Lecornu, "Bu konuda diplomi ve ikna süreçlerine ağırlık vermeliyiz. Herkesin birbiriyle konuşmasını sağlayacak bir yol bulmamız gerekecek," ifadelerini kullandı. Lecornu, gelecekteki günlerde mevkidaşıyla konuyu görüşmek üzere Atina'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de duyurdu.

Miçotakis ve Macron Görüşmesi

11 Şubat’ta, Türkiye’ye Meteor füzesi satışını engellemek amacıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu konuda ret cevabı almıştı. Fransa, Meteor'un 6 ülke tarafından üretilen bir konsorsiyum ürünü olması nedeniyle uluslararası pratikte bu satışın mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirmişti.

Meteor Füzesinin Üretim Konsorsiyumu

Havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretilmekte olup, konsorsiyum üyesi ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunmaktadır.

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