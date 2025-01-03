Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Suriye'de Yeni Yönetimle Görüştü

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları'ndan Suriye Ziyareti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yapılan görüşmelerle önemli bir adım olarak kaydedildi.

Önemli Görüşmeler ve İncelemeler

Barrot ve Baerbock, Şam'da Şara tarafından kabul edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Barrot ve Baerbock'un Suriye ziyaretinin AB adına gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Barrot, görüşmelerden önce Şam'daki Fransız Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ayrıca, Baas rejiminin ünlü işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde de incelemelerde bulunarak, sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.