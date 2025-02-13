Fransa ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gelişmelerini Değerlendirdi

Barrot ve Bin Ferhan, Orta Doğu'da Ateşkesin Önemi Üzerinde Durdu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Paris'te gerçekleştirdikleri görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Gazze ve Lübnan'daki Durum Ele Alındı

Görüşmede, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması gerektiği vurgulandı. Barrot, iki devletli siyasi çözüm için ateşkes anlaşmasına uyulmasının önemini belirtti. Ayrıca, bölgeye insani yardımların ulaştırılabilmesi adına alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Yapay Zeka Alanında İşbirliği

İki bakan, ülkeleri arasındaki yapay zeka işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki isteklerini ifade etti. Herkesin hizmetine açık ve güvenli bir yapay zekanın teşvik edilmesi yönünde mutabık kaldılar.

Lübnan'da Reformlara Destek

Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasını değerlendiren bakanlar, bu sürecin ülkenin istikrarı için kritik olduğunu ve gerekli reformlara tam destek vereceklerini açıkladı.

Suriye'de Siyasi Geçiş Vurgusu

Ayrıca, Suriye'de adaletli, kapsayıcı ve halkın isteklerine yanıt veren siyasi geçiş süreçlerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdiler.