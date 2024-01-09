Fransa ve Ürdün insani yardım ve siyasi işbirliğine devam edeceklerini duyurdu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. İkili, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Fransa'nın Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin yarattığı gerilimi değerlendiren iki bakan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda anlaştı. İkili, İsrail'in Gazze'ye yönelik keyfi saldırılarının son bulması gerektiğini vurguladı.

Fransa ve Ürdün, Gazze'ye hava yoluyla insani yardım ulaştırdı. Colonna, Gazze'ye 4 Ocak'ta havadan bırakılan 7 tonluk yardımın önemini vurgulayarak, bu işbirliğinin devam etmesini talep etti.

Filistinlilerin zor durumunu gündeme getiren iki bakan, bölgede yaşanan uluslararası hukuk ihlallerini eleştirdi. Colonna ve Safadi, İsrail-Filistin arasındaki siyasi sürecin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. İkili, bölgesel krize siyasi bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.