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Fransa, Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Fransa, dünya genelinden teknoloji liderlerinin katılacağı Yapay Zeka Eylem Zirvesi ile yapay zeka alanında önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:40
Fransa, Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Fransa, Hindistan ile birlikte eş başkanlık yaptığı Yapay Zeka Eylem Zirvesi için teknoloji devlerini ve dünya liderlerini Paris'te ağırlıyor. Başkentteki Grand Palais'de bugün başlayan zirve, yarın sona erecek ve yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Zirve, yapay zekayla ilgili olarak dünya genelinde düzenlenen üçüncü etkinlik olma özelliğine sahip. İlk zirve 2023'te İngiltere'de, ikincisi ise 2024'te Güney Kore'de düzenlenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu teknolojinin sunduğu fırsatların yanı sıra ortaya çıkan endişelere de dikkat çekerek, toplantının güvenilir yapay zeka geliştirme ve bu teknolojinin faydalarını global ölçekte paylaşma hedefleri taşıdığını belirtti.

Zirvenin temel amaçları arasında, yapay zeka ekosisteminin çeşitlendirilmesi için altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi ve merkezi Paris'te yer alacak yeni bir kuruluşun kurulması da yer alıyor. Fransa hükümeti, zirve kapsamında teknoloji şirketlerini yapay zeka yönetişimi ve bu teknolojinin ekonomik katkıları üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi planlıyor.

Fransa'da düzenlenen etkinliğe dünya çapında 80'den fazla ülkeden katılım bekleniyor; bu sayede, Avrupa, ABD ve Çin gibi büyük güçlerin temsilcileri zirvede bir araya gelecek. Zirveye katılacak isimler arasında Macron'un yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bulunuyor.

Zirvenin ilk gününde bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor ve sağlık sektörü ile elektronik çipler gibi çeşitli konular ele alınacak. Ayrıca, bu akşam Elysee Sarayı'nda düzenlenecek iş yemeğinde Macron, katılımcı liderleri ağırlayacak.

Sürdürülebilir yapay zeka koalisyonu kurulması hedefleri arasında yer alıyor. Bu koalisyonun amacı, yapay zekanın iş yaşamındaki yerini güçlendirmek ve çocukların gelişiminde yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Macron, son açıklamalarında Avrupa'nın yapay zeka alanında stratejik bir uyanış yaşaması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bu fırsatı kaçırırsak, kontrolü kaybedeceğiz ve çocuklarımız bunun bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Fransa, 2030 yılına kadar yapay zeka konusunda 100 bin araştırmacı yetiştirmeyi ve ülke genelinde 35 veri merkezi kurmayı hedeflemektedir

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