Fransa, Yeni Kaledonya'daki Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da mayıs ayında patlak veren bağımsızlık yanlısı hareketi bastırmaya devam ederken, sokağa çıkma yasağını 2 Aralık'a kadar uzattığını açıkladı. Fransız Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamalara göre, saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra, silah satışı ve kullanımına dair yasaklar da sürüyor. Ek olarak, yürüyüş ve toplanma yasakları ise 20 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Bağımsızlık Yanlısı Lider Tjibaou Seçildi

Ada'nın önde gelen bağımsızlık yanlısı partisi Kaledonya Birliği'nin (UC) başkanlığına, bu yılki genel seçimlerde Ulusal Meclis'e girmeyi başaran ilk Kanak Milletvekili Emmanuel Tjibaou getirildi. 2012'den bu yana bu görevde bulunan Daniel Goa'dan koltuğu devralan Tjibaou, bağımsızlık müzakerelerine yeniden başlanması ve adada sükunetin sağlanması talebinde bulundu. Ancak, bununla birlikte, Tjibaou'nun yönetim kuruluna Fransa'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı aktivistlerin de dahil edilmesi, bağımsızlık karşıtları tarafından eleştirildi.

Halk Anayasal Reformu Reddetti

Yaklaşık 5 aydır süren sokağa çıkma yasağı, Yeni Kaledonya halkının Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltmayı amaçlayan anayasal reformuna karşı başlattığı protestoların bir sonucu olarak uygulanıyor. Mayıs ayında, yerliler, tutuklu Kanak lider Christian Tein ve diğerlerinin geri gönderilmesini talep ederek reform karşıtı eylemler başlattı. Yerliler, ayrıca, 3 bin kişilik Fransız güvenlik gücünün adadan ayrılmasını ve Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ile savcı Yves Dupas'ın adayı terketmelerini istiyor.

Kanakların Hakkı Savunuluyor

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı olan Kanaklar, Fransız hükümeti'nin önerdiği anayasal reformun 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı olduğunu savunuyor. Yapılması planlanan anayasa değişikliği, en az 10 yıldır adada yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasına olanak tanımayı hedefliyor. 1998'deki Noumea Anlaşması, yerli halkın kendi topraklarında azınlık konumuna düşmesini engellemek amacıyla, oy kullanma hakkını yalnızca 1998'den önce adada yaşayanlar ve onların çocuklarıyla sınırlı tutmayı öngörüyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.