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Fransız Aşırı Sol Liderden Olimpiyat Açılışında Hristiyanlığa Tepki

Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki 'Son Akşam Yemeği' performansına sert eleştiriler yöneltti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:31
Fransız Aşırı Sol Liderden Olimpiyat Açılışında Hristiyanlığa Tepki

Fransız Aşırı Solcu Lider Jean-Luc Melenchon'dan Tepki

Fransız aşırı sol partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış etkinliğinde Hristiyanlıkla ilgili bir sahnenin canlandırılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Olimpiyat Açılış Töreninde Tartışmalı Performans

26 Temmuz'da gerçekleşen açılış töreninde, Leonardo da Vinci'nin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosuna drag queen gösterisiyle yapılan bir canlandırma, Melenchon'un da eleştirilerine konu oldu. Melenchon, kendi internet sitesi üzerinden "Bu sahne Hristiyanların inançlarına hakaret niteliğindeydi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Olayın Yankıları

Fransa'nın Katolik Kilisesi, açılış törenindeki sahnenin "Hristiyanlıkla alay eden içeriklere sahip olduğunu" belirtti ve durumu derin bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Sosyal medyada olaya tepki gösteren Marion Marechal, "Dünyada bu sahneye hakarete uğradığını hisseden Hristiyanlar var. Bu konuşan Fransa değil" dedi.

Ayrıca, Laure Lavalette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı paylaşımda, "Bu gerçekten gerekli miydi?" şeklinde sorular yöneltti. Fransa'dan ve dünyadan farklı tepkiler gelmeye devam ederken, bazı kişiler de hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Uluslararası Tepkiler

ABD'nin Minnesota eyaletinden Robert Barron ise, gösteriyi "bir tür küstah alaycılık" olarak nitelendirdi ve Hristiyanların bu duruma kayıtsız kalmamaları gerektiğini vurguladı.Hristiyan değerlerine yapılan bu tür saldırıların önlenmesi gerektiğini savunanlar, olayın etkilerini tartışmaya devam ediyor.

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