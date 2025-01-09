Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı

Fransız Gazeteci Mercadier, İsrail Tarafından Alıkonulduğunu Açıkladı

Fransız gazeteci Sylvain Mercadier, Suriye'de İsrail askerleri tarafından alıkonulma sürecini anlattı. Mercadier, yaşadığı zor anları AA muhabirine yapmış olduğu açıklamalarda detaylandırdı.

Sorgulama Süreci ve Fiziksel Şiddet

Mercadier, Golan Tepeleri çevresinden alıkonulduklarında 4 saat boyunca zor şartlar altında bekletildiklerini belirtti. "Ellerimiz arkadan kelepçeliydi ve ağzımız bağlıydı," ifadelerini kullandı. Yahudi devleti, alıkoyma esnasında kendine yönelik büyük bir düşmanlık sergileyerek, sorgulama sırasında döverek ve hakaretler ederek korkutmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail'in Artan Saldırıları ve İhtiyaç Duyduğu Ekipmanlar

Mercadier, sorgulamanın ardından diğer bir köye götürülerek serbest bırakıldıklarını, ancak bazı ekipmanlarının – SIM kartları ve hafıza kartları dahil – geri verilmediğini söyledi. "İsrail ordusu benim işimi yapmak için ihtiyaç duyduğum ekipmanlardan mahrum bırakıldım," diye ekledi.

İsrail Ordusu İddialara Yanıt Verdi

İsrail Ordusu Sözcülüğü, sorgulanan şüphelilerin serbest bırakıldığını ve kişisel eşyalarının iade edildiğini öne sürdü. Ancak Mercadier'in açıklamaları, askerlerin elindeki teçhizatın iadesinin gerçekleşmediğini gösteriyor.

Suriye'deki İşgaller ve Çatışmalar

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını son günlerde çoğaltmış durumda. Özellikle 27 Kasım'da başlayan şiddetli çatışmalar ve 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi, işgalin arttığı bir döneme denk geldi. Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail tarafında işgal altında tutulmakta ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenmiş bölgelere kadar uzanmaktadır.