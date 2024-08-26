Fransız Polinezyası Liderinden Fransa'ya Sömürge İlişkileri Üzerine Eleştiriler

Fransız Polinezyası Hükümetinin Fransa'ya Çağrısı

Fransız Polinezyası'nın bağımsızlık yanlısı hükümet başkanı Moetai Brotherson, Fransa'nın Pasifik bölgesindeki kolonilerine olan yaklaşımını değiştirme çağrısında bulundu.

53. Pasifik Adaları Forumu'nda Kritik Değerlendirmeler

Yapılan konuşmada, Brotherson, Fransa'nın Yeni Kaledonya ile ilgili son dönemdeki gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin kolonilerine karşı olan diplomatik tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Fransa'nın bu bölgelerde "sömürgesizleşme süreciyle her zaman sorunlar yaşadığını" ifade etti.

Yerel Halkın Seçim Hakları İhlali

Brotherson, Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlılarına karşı yapılan anayasal reform girişiminin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azalttığını, bu konuda Fransa hükümetini defalarca uyardıklarını ancak çağrılarının göz ardı edildiğini söyledi.

Barışçıl Protestolar ve Hükümet Müdahalesi

Yeni Kaledonya'daki yerli halk olan Kanaklar, hükümetin 1998’de imzaladığı Noumea Anlaşması’na dayanarak anayasal reformu geçersiz bulmakta ve engellemeye çalışmaktadır. Fransa’nın, bu konudaki sert tutumu ve güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonrasında 11 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler raportörleri, son üç ayda Ada’da yaklaşık 2235 Kanak’ın tutuklandığını ve 500'den fazla kaybolma vakası yaşandığını raporlamıştır.

Anayasal Reform ve Siyasi Süreç

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anayasal reformun henüz Senato’da oylanmadığını belirterek, reformu askıya almış ancak geri çekmemiştir. Anayasal değişiklik, yerel seçimlerde oy kullanma hakkının 10 yıldan fazla Ada’da yaşayan Fransızlara tanınmasını öngörmektedir.

Sonuç olarak, Brotherson'un açıklamaları, Fransa'nın Pasifik’teki kolonilerine karşı olan yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dair güçlü bir çağrıdır.