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Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti

Fransa Senatosu, 2025 Bütçe tasarısını 217'ye 105 oyla kabul etti. Bütçeye sağcılar destek verirken, muhalefet karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:06
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti

Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, tartışmalı 2025 Bütçe tasarısını onayladı. Başbakan François Bayrou'nun selefi merkez sağcı Michel Barnier'in hükümetine mal olan bu tasarı, Senato'da yapılan oylamada kabul edildi.

Oylama Sonuçları

Dün gerçekleştirilen oylamada 105 "hayır" oyuna karşı 217 "evet" oyu ile geçiş yapan bütçe tasarısına, sağcı ve merkez sağcı senatörlerin desteğiyle kabul edildi. 22 senatör çekimser oy kullandı. Ancak, sosyalist, çevreci ve komünist partilerin desteğini alamayan bütçeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili senatörler de karşı çıktı.

Karma Komisyonun Rolü

Bütçe tasarısı, 30 Ocak'ta 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan karma komisyona sunulacak. Bu komisyon, parlamentonun iki kanadı olan Senato ve Meclis arasında ortak bir metinde uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Hükümetin Tasarruf Hedefi

Hükümet, bu yıl içerisinde sağlamak istediği 32 milyar avroluk tasarruf hedefine ulaşmaya odaklanmış durumda.

Barnier Hükümetinin Düşüşü

Geçtiğimiz yıl Fransa'da yapılan erken genel seçimlerinin ardından, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Michel Barnier başbakanlık görevine atanmıştı. Ancak, 2025 Bütçe tasarısı ile ilgili uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten zayıf olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Bu önerge, 4 Aralık'ta 331 milletvekilinin desteklemesiyle mecliste yeterli sayıya ulaşarak, hükümeti düşürmek için gereken 288 oy sınırını aşmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra bir hükümet, muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüş oldu.

Sonrasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 13 Aralık'ta François Bayrou'yu yeni başbakan olarak atadı.

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