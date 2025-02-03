DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

Friedrich Merz: Türkiye, NATO'nun Vazgeçilmez Ortağıdır

CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, Türkiye'nin NATO'daki önemi ve Türk kökenli vatandaşların katkılarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:02
Friedrich Merz: Türkiye, NATO'nun Vazgeçilmez Ortağıdır

Türkiye'nin NATO'daki Stratejik Rolü

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Türkiye'nin NATO'daki en büyük ordulardan birine sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle savunma topluluğumuz için vazgeçilmezdir," dedi. Merz, yaklaşan erken genel seçimler öncesi Türkiye ile olan ilişkileri AA'ya değerlendirdi.

Avrupalı Müttefiklerle İşbirliği Çağrısı

ABD'nin NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını beklediğini ifade eden Merz, Türkiye ile stratejik diyalog yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki çatışmalar konusunda ortak dış politika çıkarlarının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Kökenli Vatandaşların Önemi

Merz, Türk kökenli CDU milletvekillerinin varlığına dikkat çekerek, "CDU olarak değerlerimizi ve görüşlerimizi paylaşan herkese açığız" dedi. Çok sayıda Türk kökenli vatandaşın Almanya'nın inşasına katkıda bulunduğunu belirten Merz, siyasal katılımın artırılması gerektiğini savundu. Bu bağlamda, CDU'nun entegrasyon ağını yeniden canlandıracağını duyurdu.

Suriye'deki Gelişmelere Yönelik Teşvikler

Friedrich Merz, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların özgürlük koşullarında yaşayabilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye Üzerine Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında işbirliğini güçlendirme önerisinde bulundu.

Türkiye-Almanya İlişkilerinin Gücü

Merz, Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara da değinerek, "Türkiye'den milyonlarca insan Almanya'da yeni bir yurt buldu ve bu ülkenin inşasına katkı sağladı," dedi. Karşılıklı ticaretin son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

Türk Göçmenlerin İstemleri Aynı

Friedrich Merz, Türkiye kökenli göçmenlerin, göçmen kökenli olmayan vatandaşlarla benzer beklentilere sahip olduğunu ifade ederek, işleyen bir devlet, adil bir toplum ve iyi eğitim fırsatları talep ettiklerini belirtti. CDU'nun bu değerlere saygı duyduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Müjdesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Mecralar ve Çocukların Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar
3
Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim Bütçesi 2002'den Bugüne 290 Kat Arttı
7
Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor