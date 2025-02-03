Friedrich Merz: Türkiye, NATO'nun Vazgeçilmez Ortağıdır

Türkiye'nin NATO'daki Stratejik Rolü

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Türkiye'nin NATO'daki en büyük ordulardan birine sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle savunma topluluğumuz için vazgeçilmezdir," dedi. Merz, yaklaşan erken genel seçimler öncesi Türkiye ile olan ilişkileri AA'ya değerlendirdi.

Avrupalı Müttefiklerle İşbirliği Çağrısı

ABD'nin NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını beklediğini ifade eden Merz, Türkiye ile stratejik diyalog yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki çatışmalar konusunda ortak dış politika çıkarlarının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Kökenli Vatandaşların Önemi

Merz, Türk kökenli CDU milletvekillerinin varlığına dikkat çekerek, "CDU olarak değerlerimizi ve görüşlerimizi paylaşan herkese açığız" dedi. Çok sayıda Türk kökenli vatandaşın Almanya'nın inşasına katkıda bulunduğunu belirten Merz, siyasal katılımın artırılması gerektiğini savundu. Bu bağlamda, CDU'nun entegrasyon ağını yeniden canlandıracağını duyurdu.

Suriye'deki Gelişmelere Yönelik Teşvikler

Friedrich Merz, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'deki etnik ve dini azınlıkların özgürlük koşullarında yaşayabilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye Üzerine Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında işbirliğini güçlendirme önerisinde bulundu.

Türkiye-Almanya İlişkilerinin Gücü

Merz, Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara da değinerek, "Türkiye'den milyonlarca insan Almanya'da yeni bir yurt buldu ve bu ülkenin inşasına katkı sağladı," dedi. Karşılıklı ticaretin son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

Türk Göçmenlerin İstemleri Aynı

Friedrich Merz, Türkiye kökenli göçmenlerin, göçmen kökenli olmayan vatandaşlarla benzer beklentilere sahip olduğunu ifade ederek, işleyen bir devlet, adil bir toplum ve iyi eğitim fırsatları talep ettiklerini belirtti. CDU'nun bu değerlere saygı duyduğunu vurguladı.